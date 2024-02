Mit knapp 12 Prozent Wochenverlust waren Ceconomy Aktien ISIN: DE0007257503 der zweitgrößte Verlierer im SDAX. Die MediaMarktSaturn- Mutter ist im Januar drei Mal am hartnäckigen Widerstand bei etwa 2,50 Euro nach unten abgeprallt und ist am Freitag an der Unterstützung bei 2,20 Euro angekommen. Kommt es wieder zu einer Gegenreaktion, wäre ein Long-Trade möglich. Geht es weiter nach unten muss man an der 100-Tage-Linie auf einen Abpraller nach oben ...

