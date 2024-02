Nach einem Hoch im Dezember mit einem Kurs von 70,50 Euro hat sich die Hugo Boss-Aktie ISIN: DE000A1PHFF7 verabschiedet und ist in drei Etappen an der Unterstützung bei 58,00 Euro angekommen. In diesem Bereich gab es im November eine Gegenbewegung nach oben und es wurden in wenigen Wochen fast 30 Prozent Kursgewinn geschrieben. Jetzt wird sich nach dem Kursverlust herausstellen, ob sich an der Unterstützung eine Trendwende ergibt. Die Chartindikatoren ...

