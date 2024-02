DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: E-Mobilität im Jahr 2024: Fortschritt oder Vollbremsung? BYD, Arcadia Minerals und Tesla

Frankfurt (pta/04.02.2024/08:30) - Rund 27,7 Millionen Elektroautos fahren derzeit auf den Straßen. Weltweit. Seit 2020 hat sich der Absatz von E-Autos verdreifacht. Allein im Jahr 2022 wurden 10,64 Millionen elektronisch betriebene Autos verkauft. Den größten Absatzmarkt stellt China dar. All das geht aus der Datenlage von Statista hervor. Die Online-Plattform für Statistiken hat auch eine Prognose veröffentlicht. Demnach wird der Markt im Jahr 2028 auf mehr als 17 Millionen verkaufte Einheiten angewachsen sein. Der Umsatz soll dann 900 Milliarden Dollar betragen. Für diesen Wert ist ein jährliches Wachstum von rund 10% nötig.

Bei einer Prognose für das Jahr 2024 gibt es derzeit unterschiedliche Gefühlswelten. Stocklytics sagt voraus, dass der Markt der Elektromobilität im Jahr 2024 weltweit mit fast 12 Millionen Einheiten ein Rekordhoch erreichen wird. Der Verkaufsumsatz wird demnach um 12% auf 623 Milliarden US-Dollar steigen. In Deutschland könnte die E-Mobilität laut dem Handelsblatt aber eine "Vollbremsung" erleben. Demnach kann der Anteil von Elektroautos am Neuwagenmarkt laut Branchenexperten auf 11% fallen. Im Jahr 2023 hatte er 18% betragen. Grund ist der Förderstopp zum Jahreswechsel. Eigentlich sollte das Jahr 2024 das letzte der Förderung für E-Autos sein. Doch die Bundesregierung beschloss kurzfristig ein früheres Aus. Aktuell fahren etwa 1,3 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, bis 2030 die Marke von 15 Millionen Stromern zu knacken.

BYD (ISIN: CNE100000296) - Potenzial für den Platzhirsch

Der chinesische Markt der Elektromobilität fiel zuletzt mit dem größten Wachstum auf. Laut Statista wird der Umsatz im Segment der Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 bei 291,6 Milliarden Euro liegen. Es sollen demnach 6,8 Millionen Fahrzeuge verkauft werden. Platzhirsch in China ist BYD. Das Hightech-Unternehmen gehört weltweit zu den größten Herstellern von Batterien und außerdem zu den bedeutendsten Autobauern im Elektro-Sektor. Einige Analysten glauben, dass BYD an der Börse viel Potenzial mitbringt. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Ende Januar gut 62% über dem Kurs der Aktie. Dieser notierte zu diesem Zeitpunkt knapp unter 23 Euro.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Blick auf den Markt der E-Mobilität

Die Verantwortlichen von Arcadia Minerals beobachten die Entwicklung auf dem Markt der E-Mobilität genau. Das australische Explorationsunternehmen steht mit einem Lithium-Projekt in den Startlöchern. Das Lithiumvorkommen Bitterwasser liegt in Namibia und weist laut jüngsten Bohrungen viel Potenzial auf. CEO Philip le Roux teilte Ende 2023 mit, dass bei der Eden-Pfanne eine ähnliche Mächtigkeit und Lithologie beobachtet wurde, wie bei den ersten beiden Bohrprogrammen. Die Infill-Bohrungen wurden auf die nächste Pfanne, die Meerkat Pan, ausgeweitet. Ziel des Programms ist es, die Mineralressource des Bitterwasser Lithium-Projekts zu steigern. Das Unternehmen will zeitnah eine Scoping-Studie folgen lassen, die einen Einblick in die wirtschaftliche Machbarkeit einer Produktion liefert. Diese soll durch das Verfahren der direkten Extraktion (DLE) erfolgen.

2024 wird für Arcadia Minerals auch wegen eines anderen Projekts zu einem entscheidenden Jahr. Das Unternehmen hat mit dem Bau der Mine beim Tantal-Projekt Swanson begonnen. Bei diesem will Arcadia Minerals 2025 in die Produktion gehen, durch die die Entwicklung der weiteren Projekte finanziert werden soll. Der Produktionsstart ist daher auch für das Lithium-Projekt entscheidend. Die Aktie von Arcadia Minerals kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Tesla (ISIN: US88160R1014) - die meisten verkauften reinen E-Autos

In den USA werden im Jahr 2024 laut der Statista-Prognose 1,27 Millionen Elektroautos verkauft. Der Umsatz soll bei 75,7 Milliarden Euro liegen. Tritt diese Entwicklung ein, würde der Aufschwung auf dem US-amerikanischen Markt anhalten. Tesla will davon profitieren. Das US-Unternehmen verkaufte im Jahr 2023 mit 1,8 Millionen die meisten reinen Elektroautos. BYD liegt in dieser Kategorie mit 1,6 Millionen dahinter. Die Deutsche Bank gab Ende Januar eine Kaufempfehlung für die Tesla-Aktie ab. Das Kursziel wurde bei dieser auf 250 US-Dollar festgelegt. Der Kurs der Wertpapiere lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 183 US-Dollar.

Passender ETF: Lyxor MSCI Future Mobility ESG (ISIN: LU2023679090)

The Lyxor MSCI Future Mobility ESG is an exchange-traded fund (ETF) that aims to give investors access to companies in the future mobility sector. The fund is based on the MSCI World Index and focuses on companies active in the areas of electromobility, autonomous driving, renewable energy and smart mobility solutions.

Top-Holdings: Nvidia (ISIN: US67066G1040), Uber (ISIN: US90353T1007), Tesla, Denso (ISIN: JP3551500006), Magna (ISIN: CA5592224011)

Die E-Mobilität rollt weiter

Weltweit stehen die Zeichen rund um die E-Mobilität darauf, dass der Schwung das dem vergangenen Jahr mitgenommen wird. Davon könnten zahlreiche Unternehmen an der Börse profitieren. In Deutschland glauben Experten, dass die Entwicklung stagniert. Ob es zu einer "Vollbremsung" kommt, bleibt aber abzuwarten.

