Porsche Aktien ISIN: DE000PAG9113 konnten im Wochenverlauf 7,22 Prozent zulegen. Damit war der Stuttgarter Sportwagenbauer der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 82,00 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf bei 83,74 Euro auf Xetra gesehen. Mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie hat Porsche am Mittwoch den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Weitere Hürden auf dem Weg zur runden 100-Euro-Marke ...

