Der Verband der Obst- und Gemüseerzeuger und -exporteure der Region Murcia (Proexport) schätzt, dass aufgrund der Transportblockade in Frankreich 40 % der Produktion in den Kühlräumen der Unternehmen gelagert werden. Die am meisten eingelagerten Erträge sind Salat, Brokkoli und Blumenkohl. Frischewaren, die möglichst bald verzehrt werden sollten, warnt Proexport auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...