KNAUS bleibt bei Reisemobilen 2023 die stärkste Marke gemessen an Neuzulassungen in Deutschland



05.02.2024 / 08:11 CET/CEST

2023 wurden in Deutschland insgesamt 90.365 Wohnwagen und Reisemobile neu zugelassen. Nach den Rekordergebnissen der ersten Corona-Jahre ist die von der Branche erwartete Normalisierung des Marktes eingetreten. Mit 68.469 Neuzulassungen bei Reisemobilen und 21.896 Caravan-Neuzulassungen liegt die Branche zwar unter den Rekordjahren 2020 und 2021, verzeichnet aber ein vergleichsweise gutes Jahresergebnis, wie der Caravaning Industrie Verband (CIVD) auf seiner Jahrespressekonferenz Mitte Januar 2024 vermeldete. Knaus Tabbert konnte sich mit ihrer Premiummarke KNAUS erstmals als Marktführer bei Neuzulassungen etablieren. Mit 8,6 % Marktanteil im Kalenderjahr 2023 oder im Jahresvergleich rund 70% mehr Neuzulassungen ist KNAUS bei Reisemobilen in Deutschland die mit Abstand stärkste Marke. Auch die Marke WEINSBERG sicherte sich mit einem Marktanteil von 5,7 % eine Topplatzierung in den deutschen Zulassungsstatistiken und belegte im Kalenderjahr 2023 den dritten Rang. Noch deutlicher fällt die Entwicklung im Segment der Teilintegrierten Reisemobile aus. Hier liegt die Marke KNAUS mit 18,1 % und Weinsberg mit 10,0 % auf dem ersten bzw. zweiten Rang bei Neuzulassungen in Deutschland. "Fast jedes dritte teilintegrierte Reisemobil welches 2023 in Deutschland zugelassen wurde, ist eine Fahrzeug der Knaus Tabbert Gruppe. Das ist ein starker Beweis dafür, dass wir mit unserem Fokus auf Technologie, Innovation und Variantenvielfalt absolut richtig liegen. Diese überaus erfreuliche Entwicklung beruht nicht zuletzt auch auf einem starken und etablierten Händlernetzwerk ", so Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG.



05.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

