The following instruments on XETRA do have their first trading 05.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.02.2024Aktien1 KYG6256B1068 Denali Capital Acquisition Corp.2 GB00BYYV0629 Time Out Group PLC3 US50046R2004 Konami Group Corp. ADR4 US36254L3087 GT Biopharma Inc.Anleihen1 IT0005582421 Italien, Republik2 XS2759982577 Autoliv Inc.3 XS2752874821 CA Auto Bank S.p.A.4 XS2752472436 Iren S.p.A.5 DE000DW6AA96 DZ BANK AG6 DE000DW6AA70 DZ BANK AG7 XS2762360670 European Bank for Reconstruction and Development8 US015271BC21 Alexandria Real Estate Equities Inc.9 US015271BD04 Alexandria Real Estate Equities Inc.10 BE0390105683 Belfius Bank S.A.11 DE000A3512S0 Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen12 US449276AB03 IBM International Capital Pte Ltd.13 DE000LB39BG3 Landesbank Baden-Württemberg14 XS2750308483 Mundys S.p.A.15 DE000MHB66Q0 Münchener Hypothekenbank eG16 US637432PB56 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.17 XS2695410832 OTEL Sukuk Ltd.18 XS2747076664 QIIB Senior Sukuk Ltd.19 XS2762369549 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.