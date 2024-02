DWS Group Aktien ISIN: DE000DWS1007 haben im Wochenverlauf 5,60 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der Frankfurter Vermögensverwalter zu den fünf größten Verlierern im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 35,72 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Mittwoch bei 38,50 Euro auf Xetra gesehen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat nicht den Geschmack der Anleger getroffen und zu einem Rücksetzer geführt. Die Sonderdividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...