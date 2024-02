Zürich - An der Schweizer Börse setzt sich die eher schleppende Entwicklung seit Jahresbeginn auch zum Start in die neue Woche fort. Die Hoffnungen auf eine rasche Zinswende in Europa und den USA seien nach den Daten in der letzten Woche deutlich zurückgegangen und fielen damit als Motor für die Märke aus, heisst es in einem Kommentar. Vor allem der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag dämpfte die Zinssenkungsfantasie ...

