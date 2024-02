Die Berichtssaison bei europäischen Finanzinstituten ist in vollem Gang und es zeichnet sich mittlerweile ein klarer Trend ab. Unter dem Strich belasten gesenkte Prognosen für die Nettozinserträge. Wer positiv überraschte, drehte meistens die Ausschüttungen für Aktionäre nach oben. Das hat auch Folgen für die Commerzbank.Die Commerzbank plant am 15. Februar, also Donnerstag kommende Woche, ihre Bücher zu öffnen und die Quartalszahlen zu präsentieren. Zusätzlich wird das Ergebnis für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...