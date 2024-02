Hören: https://open.spotify.com/episode/1QXcdLZN0fq7b3FFWiKt03 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Montag, der 5. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX lustlos in engem Korridor- Egalite im DAX 2024- BMW und Deutsche Telekom exakt umgekehrt unterwegs- SAP verschnauft ein wenig- Bayer muss zittern- RWE mit 819x Buy- ATX ebenfalls leicht stärker- AT&S, Palfinger, Polytec, Porr, Telekom, VIG am 29.2. mit der Baader Bank- 1 kg Gold kostet gerade 60.399 Euro, mitgeteilt von Gold&Co Bleiben Sie informiert und hören Sie jetzt rein für tiefere Einblicke und Analysen unter: ...

