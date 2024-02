Die Erwartungen an die Q4-Zahlen des Facebook-Mutterkonzerns Meta Platforms waren hoch, doch das Unternehmen pulverisierte Erwartungen und Prognosen des Marktes. Die Reaktion der Aktie ließ nicht lange auf sich warten - sie setzte zu einer fulminanten Rally an. Wie ist das aktuelle Kursniveau zu bewerten? Hat die Aktie noch Luft nach oben?Zahlen zünden Kursturbo Meta legte am Donnerstag (01. Februar, nach US-Handelsschluss) exzellente Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...