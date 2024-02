Volkswagen erhöht seine Investitionen in Brasilien von den bisher geplanten sieben Milliarden Reais bis 2026 auf insgesamt 16 Milliarden Reais bis 2028. Bis dahin will der Konzern 16 neue Modelle in Brasilien auf den Markt bringen, darunter auch Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Umgerechnet entspricht das Volkswagen-Investment in Brasilien einer Steigerung von etwa 1,3 auf 3 Milliarden Euro. Der neue Beitrag umfasst dem Autohersteller zufolge "in erster ...

