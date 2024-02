Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), ein diversifiziertes Explorationsunternehmen, das sich auf eine Reihe von Tantal-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldprojekten in Namibia konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen von 6 der 9 geplanten Bohrlöcher auf dem Lithiumsoleprojekt Bitterwater des Unternehmens abgeschlossen wurden.

HIGHLIGHTS

- Sechs Schürfproben wurden aus oberflächennahen Bohrlöchern innerhalb der Upper-Sand Unit entnommen und ergaben bis zu 84ppm (83,9mg/L) in 68m Tiefe, was ungefähr der Hälfte des Bitterwasser-Solepools entspricht.

- Das Bitterwasserbecken weist eine 42 km x 9 km große geophysikalische Anomalie auf, so dass die ersten Ergebnisse sehr ermutigend sind und auf das Potenzial einer bedeutenden Lithiumentdeckung hindeuten

- Probenergebnisse aus den oberflächennahen Bohrlöchern, wobei die Ergebnisse auf zunehmende Lithiumgehalte in der Tiefe hinweisen (was ermutigend ist, um in den tieferen Bohrlöchern höhere Gehalte in der Tiefe zu finden)

- Tiefere Löcher und Lower-Gravel Unit bleiben unerprobt

- Die Mineralisierung von Kalium, Bor und anderen Elementen muss noch getestet werden - historische Hinweise deuten auf das Vorhandensein einiger dieser Mineralien hin.

- Ein umfangreiches Probenahmeprogramm wird in Kürze in Abständen von 5 m über allen Bohrlöchern beginnen, nachdem verschiedene Tests, einschließlich Pumpentests, durchgeführt wurden.

- Insgesamt 6 Bohrungen über 567 m an 3 Standorten, wobei jeder Standort eine flache und eine tiefe Bohrung zur Untersuchung von zwei verschiedenen Einheiten/Aquiferen enthält

- Solen wurden bei ca. 27 m durchschnitten. Das Grundgebirge wurde zwischen 68 m und 115 m durchschnitten.

- Die endgültigen Untersuchungsergebnisse und eine hydrologische Überprüfung werden für Ende Q1/2024 erwartet.

Philip le Roux, der CEO von Arcadia, erklärte: "Die Untersuchungsergebnisse, wenn auch nur von den Schürfproben, sind äußerst ermutigend, da sie auf einen zunehmenden Lithiumgehalt in der Tiefe und eine signifikante Mineralisierung von bis zu 84ppm (83,9mg/L) hinweisen, die etwa auf halber Tiefe des Bitterwasser-Solepools gefunden wurde. Infolgedessen erwarten wir mit Spannung die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der Ergebnisse wichtiger hydrologischer Indikatoren, aus allen Bohrlöchern, insbesondere aber aus den tieferen Bohrlöchern.

Die Bohrarbeiten wurden in einer Geologie durchgeführt, die hohe Pumpraten begünstigt, wobei das obere Viertel der Lithologie größtenteils aus schlecht sortierten, kantigen Sedimenten besteht und der Rest der tieferen Kiese innerhalb des Beckens bis in die Bassintiefe ausgereifte, abgerundete und sortierte Kiese aufweist. Dies machte die Bohrungen und die Erschließung der Bohrlöcher im Hinblick auf ein umfassendes und zuverlässiges Testprogramm in unterschiedlichen Tiefen zu einer Herausforderung, aber wir freuen uns, dass die Bohrungen erfolgreich abgeschlossen wurden, nachdem alternative Bohrmethoden über unserem wichtigsten Ziel bei Bitterwasser ausprobiert wurden. Der Rest der Bohrungen ist auf das magnetische Tief ausgerichtet und die beiden anderen Ziele innerhalb des größeren Beckens werden zu gegebener Zeit gebohrt."

HINTERGRUNDLAGEN ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium, Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Zu den Mineralexplorationsprojekten gehören

1. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Clay - das Projekt enthält eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays.

2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein Projekt mit Aussichten auf Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.

3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere damit verbundene Mineralien.

5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadiaminerals.global.

