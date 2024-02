Die Traton-Marke MAN konnte 2023 in Europa insgesamt 771 Elektrobusse absetzen. Damit wurden die Verkaufszahlen des Lion's City E im Vergleich zum Vorjahr (263 E-Busse in 2022) nahezu verdreifacht. MAN Truck & Bus verfügt nach eigenen Angaben auf dem europäischen Elektrobusmarkt über einen Marktanteil in Höhe von rund 13,3 Prozent. Die Top-Märkte sind dabei Deutschland, Schweden, Spanien, Norwegen und Belgien. Auf diese fünf Länder entfallen fast ...

