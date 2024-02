Douglas will noch in diesem Februar an die Börse zurückkehren. Dabei könnte die Parfümkette neue Aktien im Wert von rund einer Milliarde Euro ausgeben. Die Erlöse sollen zum Schuldenabbau genutzt werden.Abgesehen von der Ausgabe neuer Aktien in Höhe von rund einer Milliarde durch das Unternehmen selbst, beabsichtigt auch der Haupteigentümer CVC Capital Partners, einen Teil seiner Anteile auf den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...