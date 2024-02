Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5313 Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #581: - ATX am Welt-Nutella-Tag leicht nach oben- Bawag gesucht - Valneva bekommt 103 Mio. Dollar- Sigrid Maurer erwähnt die KESt nicht- Rosgix-Umschichtung heute- Baader- und Wiener Börse-Konferenz mit etlichen Private Investor Relations Unternehmen- Research zu Bawag, RBI- Ping Pong mit Zsolt Janos geht weiter Links:- Börsenradio Live-Blick 5/2: Bayer muss zittern, 819x RWE-Buy, DAX schläft, Baader mit AT&S, ...

