Teilen: Die Märkte starten am Montag verhalten in die Woche, da sie die Entwicklungen des Wochenendes an der geopolitischen Front berücksichtigen. Die geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und dem Nahen Osten sind weiter eskaliert, nachdem die Vereinigten Staaten (USA) und das Vereinigte Königreich (UK) am Samstag eine neue Welle von Luftangriffen ...

