Teilen: Der australische Handelsbilanzüberschuss verringerte sich im Januar auf 10.959 Mio. im Vergleich zu 10.510 Mio., die erwartet wurden, und 11.437 Mio. in der vorangegangenen Lesung. Dies geht aus den neuesten australischen Außenhandelsdaten hervor, die das Australian Bureau of Statistics am Montag veröffentlichte. Weitere Details zeigen, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...