Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- High-Tech-Industrie Experte Mark Garvey ist neuer Segment-CEO von Exyte's Global Business Unit Advanced Technology Facilities- Elena Bashkeeva wird zum 01. April 2024 CFO von Exyte und verantwortet die Finanz- und Controlling-Bereiche sowie die InformationstechnologieIn der Geschäftsleitung von Exyte gibt es personelle Änderungen. Mark Garvey wurde im Dezember 2023 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Elena Bashkeeva wird im April 2024 der Geschäftsleitung des globalen Marktführers für das Design, die Entwicklung und Bereitstellung von ultrareinen und zukunftsfähigen Anlagen für Hightech-Industrien beitreten.Mark Garvey ist als Segment-CEO Advanced Technology Facilities für die Global Business Unit Advanced Technology Facilities (ATF) zuständig. Darüber hinaus trägt er Verantwortung für die Zentralfunktionen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Operationelle Exzellenz sowie Beschaffung und Einkauf. Er verantwortet zudem die Exyte-Operationen in den Regionen USA, Kontinentaleuropa sowie Nordeuropa und Israel.Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, erklärt: "Mark Garvey ist ein Experte in den globalen High-Tech-Industrien. Er hat in seinen bisherigen Positionen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der strategischen Entwicklung und des Erfolgs von Exyte gespielt. Unter seiner Führung hat die Global Business Unit Advanced Technology Facilities die führende Rolle in ihren Märkten kontinuierlich ausgebaut. Ich freue mich darauf, auch in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten."Garvey sagt: "Ich schätze das von den Unternehmenseignern in mich gesetzte Vertrauen. Ich freue mich darauf, die Zukunft von Exyte als Mitglied der Geschäftsleitung mit dem kompetenten und engagierten globalen Exyte-Team voranzutreiben. Unser Unternehmen hat vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten in seinen Zielbranchen. Exyte verfügt über alle Voraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein und erstklassige und innovative Lösungen für unsere Kunden umzusetzen. Ich bin begeistert, Teil des Teams zu sein, das diese aufregende Zukunft gestaltet."Garvey trat 2015 als CEO der Region Asien-Pazifik in das Vorgängerunternehmen von Exyte, M+W Group, ein. Im Jahr 2020 übernahm er die Position des Präsidenten der Global Business Unit ATF, der größten Business Unit von Exyte.Elena Bashkeeva wird CFO von ExyteAb dem 1. April 2024 wird Elena Bashkeeva der Geschäftsleitung von Exyte angehören. Als Chief Financial Officer (CFO) wird sie für die Finanz- und Controlling-Bereiche sowie die Informationstechnologie zuständig sein. Sie wird künftig die Zentralfunktionen Accounting, Controlling, Steuern und Finanzen sowie IT verantworten.Georg Stumpf, Mehrheitseigner und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Exyte, sagt: "Mit Elena Bashkeeva tritt eine erfahrene Finanzexpertin als CFO in den Vorstand von Exyte ein, die von General Electric kommt. Im Laufe ihrer Karriere hat sie sichtbare Erfolge erzielt und zum positiven Ausbau von Unternehmenswerten beigetragen. Neben ihren fachlichen Kompetenzen beeindruckt sie durch ihre offene und konstruktive Art sowie ihren modernen Führungsansatz."Exyte-CEO Büchele: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Elena Bashkeeva und heiße sie im Namen des Exyte-Managements herzlich willkommen. Mit ihrer umfassenden Expertise, die sie in einem international tätigen Unternehmen erworben hat, wird sie wichtige Impulse für die Weiterentwicklung von Exyte geben. Zusammen mit dem Exyte-Team werden wir das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich voranbringen."Bashkeeva kommentiert: "Ich freue mich darauf, Exyte als CFO beizutreten und Teil seiner dynamischen Entwicklung zu sein. Die strategische Positionierung von Exyte bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Wachstumschancen in den Zielmärkten zu nutzen. Im Bewusstsein der Schlüsselrolle einer robusten und erfahrungsreichen Finanzfunktion bin ich entschlossen, gemeinsam daran zu arbeiten, die Wettbewerbsfähigkeit von Exyte zu stärken, nachhaltiges profitables Wachstum voranzutreiben und zum weiteren Erfolg von Exyte beizutragen."Bashkeeva wechselt von General Electric (GE) zu Exyte, wo sie derzeit als CFO des GE-Geschäftsbereichs Steam Power tätig ist. Sie begann ihre Karriere in der Prüfungs- und Beratungsabteilung von Ernst & Young. Anschließend trat sie bei GE ein, wo sie über mehrere Positionen im Finanzmanagement in den Unternehmensbereichen Energie, Gesundheitswesen und Corporate aufstieg. Ihre Erfahrung umfasst Corporate Finance, Risikomanagement, strategische Planung, Finanzanalyse, Controlling und Prüfung.Dr. Wolfgang Büchele, Group CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung, behält die Verantwortung für die Zentralfunktionen Kommunikation und Investor Relations, Compliance, Personal, Interne Prüfung, Recht und Versicherungen, Chancen und Risikomanagement sowie Strategie und M&A. Darüber hinaus ist er weiterhin für die Regionen Südostasien und Nordostasien sowie die Global Business Units Biopharma and Life Sciences sowie Data Centers verantwortlich.www.exyte.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1487100/Exyte_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/personelle-anderungen-in-der-fuhrung-von-exyte-mark-garvey-und-elena-bashkeeva-in-die-geschaftsleitung-berufen-302053251.htmlPressekontakt:+49 172 840 33 01,P: +49 711 880 44 696,E: samy.abdelaal@exyte.netOriginal-Content von: Exyte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154872/5707404