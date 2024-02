Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Palantir hat am Montag an den Börsen auf sich aufmerksam gemacht. Der Titel schob sich um mehr als 3,4 % nach oben. Die Aktie hat erstmals seit einiger Zeit wieder die Marke von 16 Euro überwunden. Das gilt als gutes Signal. In den vorhergehenden fünf Tagen hatte Palantir noch einmal gut 4,4 % aufgesattelt. Nun wird es auf die nächsten Stunden ankommen! Palantir: [...]

