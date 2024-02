Der Verband plädiert für den Einsatz "einer zeitlich definierten, einmaligen Fördermaßnahme" für die deutsche und europäische Photovoltaik-Industrie.Weil in der Photovoltaik-Industrie seiner Einschätzung nach das internationale Marktgeschehen "in massivem Ungleichgewicht, weit entfernt von einem funktionierenden Wettbewerb" verläuft, spricht sich der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) für einen Resilienzbonus aus. Details etwa zum Marktsegment, für das ein solcher Bonus gelten soll, nannte der Verband in einer entsprechenden Mitteilung nicht. Er wies aber deutlich auf die Bedeutung ...

