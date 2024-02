Die Nvidia-Aktie ist nicht zu bremsen. Am Montag geht es im vorbörslichen US-Handel weiter aufwärts. Nun fliegen auch die Kursziele in die Höhe.Goldman Sachs hat das Kursziel für die Nvida-Aktie von 625 auf 800 Dollar angehoben. Die Analysten begründen ihre optimistische Haltung mit der Erwartung zunehmender Investitionen in Cloud- und KI-Infrastrukturen.Auf der Grundlage robuster Daten zu Infrastrukturausgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...