Teilen: Der Dollar konnte am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts erhebliche Gewinne verbuchen. Die Ökonomen der Commerzbank analysieren, wie viel besser der US-Arbeitsmarkt ist. Bis jetzt ist alles so USD-positiv - oder EUR-USD-negativ - wie es nur sein kann Bisher ist alles so USD-positiv (oder EUR/USD-negativ), wie es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...