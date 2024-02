Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Extrem stark, was Palantir am Montag an den Börsen gelang. Der Titel legte um ordentliche 3,8 % bis in die Nachmittagsstunden hinein zu. Damit ist die Aktie wieder auf mehr als 16 Euro geklettert. Bemerkenswert, wie Beobachter meinen. Kurse oberhalb der Grenze von 16 Euro hat Palantir seit geraumer Zeit nicht mehr erreicht. Dennoch sind die Börsen derzeit nicht ganz sicher, wie [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...