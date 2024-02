Newpath - Erste Analyseergebnisse zeigen weitere Lithiumzielgebiete auf

Anzeige / Werbung

Newpath Resources will angesichts positiver, vorläufiger Ergebnisse 2024 weitere, neu identifizierte Lithiumzielgebiete untersuchen.

Der kanadische Lithiumexplorer Newpath Resources (WKN A3D3HN / CSE PATH) hat im Spätsommer und Herbst 2023 ein erstes Erkundungsprogramm auf dem Projekt Alpha/Bravo durchgeführt. Dabei hat man etwa 450 Aufschlüsse untersucht, 113 Pegmatite bewertet und 142 repräsentative Schürf-, Schwimm- und Schlitzproben entnommen und zur Analyse eingereicht. Jetzt präsentiert das Unternehmen erste, vorläufige Analyseergebnisse der im Dezember erhaltenen Resultate.

Die haben es Newpath möglich gemacht, kommt aktuell über den Ticker, weitere Zielgebiete - zusätzlich zum Hilltop-Pegmatit - genauer zu bestimmen und zu priorisieren, die dann im Laufe dieses Jahres weiter untersucht werden sollen. Wichtige Spurenelement- (Li, Cs, Rb und Ta) Ganzgesteins- und Laserinduzierte Durchbruchsspektroskopie (LIBS) Analysen von Proben, die auf dem Projekt Alpha/Bravo entnommen wurden, ergaben Ergebnisse, die mit Spurenelement-Signaturen und diagnostischen Seltenerdelement-Verhältnissen übereinstimmen, die mit fruchtbaren Graniten, Pegmatiten vom Beryll- und Spodumen-Subtyp in Verbindung gebracht werden.

Zusätzlich zum Hilltop-Zielgebiet wurden durch Ganzgesteins-Hauptelementanalysen drei neue Zielgebiete identifiziert, die sich auf peraluminöse, potenziell fruchtbare Granitvorkommen auf dem Alpha/Bravo-Projekt konzentrieren

Eine Reihe positiver Indikatoren wurde identifiziert

Newpath hat zwar visuell noch keine Spodumen- oder andere Lithium haltige Mineralien auf dem Projekt entdeckt, doch haben geochemische Analysen ganzer Gesteinsproben und LIBS-Scans von Lithium-Indikatormineralen eine Reihe positiver Indikatoren identifiziert, die ein günstiges Umfeld für Lithium-Cäsium-Tantal (LCT)-Pegmatitvorkommen unterstützen. Dazu gehören ein erhöhter Lithium- und Cäsiumgehalt in Muskovit (Kaliglimmer) sowie erhöhte Rubidium- und Kohlenstoffgehalte in Kalifeldspat und das Verhältnis von Kalium und Rubidium in Kalifeldspat. Hinzu kommt, dass die Spurenelementanalyse von 74 Proben Magnesium/Lithium-Verhältnisse von weniger als dreißig (30) und 28 Proben Niob/Tantal-Verhältnisse von weniger als acht (8) ergaben, was auf ein hohes Maß an fraktionierter Aufspaltung hinweist.

Newpath konnte sich bei der Interpretation dieser Ergebnisse auf umfassende bestehende Forschungsergebnisse stützen. Auf Basis der darin enthaltenen Kriterien kommt man zu dem Schluss, dass ein großer Teil der geochemischen Ergebnisse der Ganzgesteinsanalysen von Proben, die auf dem Projekt Alpha/Bravo entnommen wurden, mit den Bereichen der Elemente und den damit verbundenen Verhältnissen der Seltenen Erden übereinstimmen, die mit fruchtbaren Graniten in Verbindung gebracht werden.

Darüber hinaus ergaben LIBS-Analysen einzelner K-Feldspat- und Muskovit-Körner, die in den Pegmatiten auf dem Grundstück gefunden wurden, ebenfalls günstige Zusammensetzungen der Elemente (Li, Cs, K, Rb) und Verhältnisse der Spurenelemente. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse hat das Unternehmen vier Zielgebiete (einschließlich Hilltop) identifiziert, die dieses Jahr weiter untersucht werden sollen. Zudem hat Newpath fast alle zugänglichen Straßen für seine Untersuchungen genutzt, doch bleibt die räumliche Dichte der entnommen Proben noch gering, sodass eine weiteres, gezielteres Prospektions- und Kartierungsprogramm folgen soll. Damit will man an die positiven geochemischen Ergebnisse der Untersuchungen aus dem vergangenen Jahr anschließen.

Finanzielle Unterstützung der Provinzregierung

Bereits vor Kurzem hatte Newpath gemeldet, dass man Subventionen der Provinzregierung von Ontario erhält, die die Suche nach kritischen Mineralien für Energiewende und Elektromobilität unterstützen sollen. Im Rahmen des Ontario Junior Exploration Program kann man bis zu 200.000 Dollar erhalten, um die Hälfte bestimmter Explorationskosten auf Alpha/Bravo zu decken.

"Angesichts von Ontarios Wettbewerbsvorteil, ein weltweit führender Anbieter von kritischen Mineralien zu sein, liegt es in unserer Verpflichtung, in die Exploration zu investieren", sagte dazu George Pirie, Minister für Bergbau. "Durch das Ontario Junior Exploration Program (OJEP) unserer Regierung wird diese Investition in Höhe von 200.000 Dollar in das Alpha/Bravo-Projekt von Newpath Resources Inc. dazu beitragen, die Exploration von kritischen Mineralien wie Lithium zu erleichtern, die für die Lieferkette "Made in Ontario" benötigt werden, die unsere Welt verändern, die Zukunft antreiben und unsere Wirtschaft neu gestalten wird."

