Die kanadische Bank RBC hat ihre Bewertung für Adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" erhöht und das Kursziel bei 200 Euro belassen. In einer aktuellen Studie erklärt Analyst Piral Dadhania, dass der Produktzyklus des Sportartikelherstellers einer der besten in der Branche ist, was angesichts unsicherer Verbrauchernachfrage besonders wichtig ist. Durch ...

