Die Aktien von Unternehmen, die im Boom-Sektor Künstliche Intelligenz (KI) engagiert sind, gehen am Montag erneut durch die Decke. "Schuld" ist ein äußerst positiver Kommentar von Goldman Sachs für Nvidia. Die Aktien erklimmen heute ein neues Rekordhoch. Noch stärker profitieren AKTIONÄR-Depot-Wert Super Micro Computer und On Semiconductor. Goldman Sachs-Analyst Toshiya Hari elektrisiert die gesamte KI-Branche. "Wir sind der Meinung, dass Nvidia auf absehbare Zeit der Gold-Standard in der Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...