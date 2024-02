MorphoSys - soll kurz vor der Übernahme durch Novartis oder einer angeblich ebenfalls intersssierten Incyte stehen - so zumindest heute auf Reuters zu lesen. Seit der mit 1,7 Mrd USD- Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals nur noch ein Schatten der alten Börsenbewertung, geht es heute wieder in Richtung alte Kursstände - aktuell 24,1% auf 52,66 EUR (16:29 Uhr, XETRA). Zuerst schien die Wiederauferstehung der Aktie am 20. November um 22:27 Uhr zum Greifen nah - nachbörslich plus 30%. Warum? Studiendaten "DER" Phase III Studie mit Pelebresib sollten laut MorphoSys AG ...

