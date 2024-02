Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Januar überraschend deutlich aufgehellt. Bei den Anlegern lösen die Daten die Sorge aus, dass die Zinsen möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte und damit deutlich später als erwartet gesenkt werden. Im schlechten Marktumfeld leidet besonders die Tesla-Aktie.Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg gegenüber Dezember um 2,9 Punkte auf 53,4 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. die Ökonomen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...