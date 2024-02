Riad - Saudi Arabia Railways (SAR) und Stadler haben in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin Verträge über die Lieferung und den Unterhalt von 10 plus 10 Personenzügen der nächsten Generation für den Betrieb auf dem wachsenden Eisenbahnnetz in Saudiarabien unterzeichnet. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 600 Mio Franken. Mit diesen richtungsweisenden Verträgen unternimmt SAR den nächsten Schritt zur Entwicklung der VISION 2030 ihres ...

