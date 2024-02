Die zuletzt etwas enttäuschten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung sorgten auch zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt für Zurückhaltung. Bullen und Bären lieferten sich ein Tauziehen, Gewinner und Verlierer hielten sich in DAX und MDAX in etwa die Waage. Im SDAX macht hingegen die Morphosys-Aktie Furore. Die Übernahme-Gerüchte verstärken sich. Der DAX hat sich am Montag weiterhin in der Nähe seines Rekordniveaus bei 17.000 Punkten gehalten. Allerdings bewegte sich der deutsche Leitindex zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...