Intelligente Dateninfrastruktur verhalf dem Weltklasse-Racing-Team zu seiner bisher besten Rennsaison mit acht Top-Drei-Platzierungen im Jahr 2023

Das Aston Martin Aramco Formula One® Team und NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gaben heute die Erneuerung ihrer Partnerschaft bekannt, die NetApp zum Global Data Infrastructure Partner des Teams ernennt. Bei NetApp handelt es sich um einen Schlüsselpartner für das Team seit es im Jahr 2021 nach mehr als 60 Jahren Abwesenheit vom Renngeschehen zum Formula One®-Rennsport zurückkehrte. Diese Erneuerung der Partnerschaft basiert auf den drei vorangegangenen Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit, die Aston Martin Aramco befähigt, die Speichertechnologie von NetApp zu verwenden, um die immensen Datenbestände, die das Team benötigt, um seine Leistung zu optimieren, unmittelbar zu speichern, zu verwalten und darauf zuzugreifen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240205972907/de/

Clare Lansley (left), CIO of Aston Martin Aramco and George Kurian (right), CEO of NetApp, shake hands to celebrate their companies' partnership renewal. (Photo: Business Wire)

Die Daten eröffnen den Formula One® Fahrern und ihren Unterstützungsteams die Einblicke, die sie benötigen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, die zur Optimierung ihrer Rennleistung erforderlich sind. Die Daten befähigen zu Simulationen, welche die Teams unterstützen, Szenarien vorherzusagen und darauf zu reagieren, die sich im Rennverlauf ereignen können, wie etwa veränderte Wetterbedingungen oder ein ungeplanter Boxenstopp. Die Verwendung der Daten für ein Verständnis der Auswirkungen dieser Situationen im Voraus versetzt sie in die Lage, Anpassungen in Echtzeit eines Rennens vorzunehmen, wo bereits Millisekunden von Bedeutung sind. Ohne diese Einsichtnahmen können die Teams keine Entscheidungen über ihre Reaktionen treffen, bevor die Gelegenheit dazu verstrichen ist. Während des Rennverlaufs sammelt das Aston Martin Aramco Team die Daten Hunderter Sensoren, darunter Echtzeit-Leistungsstatistiken, wie etwa die Temperatur der Rennstrecke, die Reifenabnutzung und Aerodynamik. Der unmittelbare Zugriff auf diese Daten, sowohl streckenseitig als auch den hochmodernen AMR Technology Campus (AMRTC) des Teams betreffend, übermittelt dem Team die erforderlichen Daten, um seine Rennstrategie in Echtzeit anpassen zu können. Seit die Teilung der Daten zwischen den Strecken- und Teamzentralen eine derartig entscheidende Rolle für den Erfolg der Teams spielt, handelt es sich bei der Datenspeicherung und -verwaltung um eine betriebskritische Funktion.

"Wir sind äußerst erfreut, unsere Partnerschaft mit NetApp zu erneuern, wenn wir unsere vierte gemeinsame Saison seit der Rückkehr zur Formel 1 im Jahr 2021 starten werden", so Clare Lansley, CIO von Aston Martin Aramco. "NetApp hat uns auf dieser gesamten Wegstrecke begleitet und ist von fundamentaler Bedeutung für unsere Streckenoperationen und unseren Hauptsitz am AMRTC in Silverstone. Wir nutzen die Daten, um unsere Leistung zu verbessern und schneller zu werden und die Zusammenarbeit von NetApp mit dem Team ist von ausschlaggebender Bedeutung für diesen Erfolg."

Durch Nutzung der Daten, die NetApp speichert und verwaltet, erzielte das Aston Martin Aramco Team achtmal einen Podiumsplatz, gewann 280 Punkte und erreichte in der 2023 Formula One® Saison den fünften Platz in der Konstrukteurs-Wertung. Durch die Nutzung von NetApp als seinen Global Data Infrastructure Partner wird das Team kontinuierliche Unterstützung für seine Datenspeicherung und -analyse erhalten, darunter:

Geschwindigkeit: Die NetApp FlexPod® Rechenzentrumslösung unterstützt das Team, unmittelbar immense Datenbestände zu erhalten, um Daten schnell und effizient zwischen der Strecke, der Rennzentrale und der Fabrik zu übertragen, um Entscheidungen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen, welche die Rennstrategie betreffen.

Die NetApp FlexPod® Rechenzentrumslösung unterstützt das Team, unmittelbar immense Datenbestände zu erhalten, um Daten schnell und effizient zwischen der Strecke, der Rennzentrale und der Fabrik zu übertragen, um Entscheidungen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen, welche die Rennstrategie betreffen. Zuverlässigkeit : NetApp® Cloud Volumes ONTAP® gewährleistet die Unternehmenszuverlässigkeit und den Dauerbetrieb im Falle von Störungen, sodass die Daten des Teams stets vorhanden sind, wenn sie benötigt werden.

: NetApp® Cloud Volumes ONTAP® gewährleistet die Unternehmenszuverlässigkeit und den Dauerbetrieb im Falle von Störungen, sodass die Daten des Teams stets vorhanden sind, wenn sie benötigt werden. Beobachtbarkeit : NetApp® Cloud Insights erleichtern es dem Team, seine gesamten Ressourcen zu überwachen, auf Fehler zu untersuchen und zu optimieren, sodass es die neue Technologie sowohl vor Ort als auch in der Cloud effizient anpassen und betreiben kann und dabei Full-Stack Observability (FSO) ermöglicht wird.

: NetApp® Cloud Insights erleichtern es dem Team, seine gesamten Ressourcen zu überwachen, auf Fehler zu untersuchen und zu optimieren, sodass es die neue Technologie sowohl vor Ort als auch in der Cloud effizient anpassen und betreiben kann und dabei Full-Stack Observability (FSO) ermöglicht wird. Sicherheit : NetApp® Storage Workload Security bietet durch Überwachungen und Schutz der auf der NetApp-Plattform gespeicherten Daten kontinuierlichen Schutz sowohl gegen interne als auch externe Bedrohungen.

: NetApp® Storage Workload Security bietet durch Überwachungen und Schutz der auf der NetApp-Plattform gespeicherten Daten kontinuierlichen Schutz sowohl gegen interne als auch externe Bedrohungen. Skalierbarkeit: Die gesamte NetApp-Lösung kann Skalierungen und Vergrößerungen durchführen, sodass sich das Team jeder Herausforderung stellen kann, selbst wenn seine IT-Anforderungen zunehmen oder sich ändern.

"NetApp und das Aston Martin Aramco Team passen als Partner gut zusammen, da beide bestrebt sind, eine bahnbrechende Leistung und wahre Innovationen voranzubringen", so Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. "Bei der Rückkehr von Aston Martin nach über 60 Jahren auf die Formula One® Rennstrecke benötigten sie einen Technologiepartner, der sie unterstützt, sich jeder Herausforderung zu stellen, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. NetApp bietet Aston Martin Aramco eine intelligente Dateninfrastruktur, die der Geschwindigkeit der Formula One® entspricht."

Die bloße Geschwindigkeit, mit der Aston Martin Aramco seine gespeicherten Daten nutzbar machen kann, trägt zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil bei. Die NetApp-Datenlösungen versetzen das Team in die Lage, seine unermüdliche Suche nach Innovationen bei seiner Entwicklung schnellerer Fahrzeuge und der Optimierung seiner Rennstrategie weiter voranzutreiben.

Zusätzliche Ressourcen

NetApp Aston Martin Aramco Formula One® Team Partnership Webpage

Aston Martin F1 Team steigt in die Reihe der Top-Teams auf (Blog)

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.comoder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebookund Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TMaufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240205972907/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartnerin für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com