Die britische Edel-Sportwagen-Schmiede Aston Martin ist im ersten Halbjahr angesichts einer Absatzschwäche wieder tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Doch der bereinigte Kerngewinn lag im zweiten Quartal deutlich über den Schätzungen. Die Aktie springt daraufhin nach oben und steht nun an einer markanten Charthürde. Die Verkäufe von Aston Martin sind in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 zurückgegangen. Doch der Luxusautobauer rechnet mit einer deutlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte, ...

