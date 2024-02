BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das Biotech-Unternehmen Morphosys übernehmen. Den Aktionären von Morphosys werde 68 Euro je Aktie geboten, teilten Novartis und Morphosys am Montagabend mit. Dies entspreche einer Prämie von 94 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats vor dem 25. Januar 2024. Zu diesem Datum kamen die ersten Übernahme-Spekulationen auf. Novartis legt somit insgesamt 2,7 Milliarden Euro auf den Tisch. Über das Novartis-Gebot für das SDax-Unternehmen Morphosys hatte am Montagnachmittag bereits die Nachrichtenagentur Reuters berichtet./stk