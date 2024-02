Die Gerüchte kochten seit der vergangenen Woche hoch, am späten Montag-Abend lief nun die Adhoc-Mitteilung über die Ticker: Novartis will Morphosys schlucken. Den Aktionären werde ein Angebot gemacht, das 94 Prozent über dem Durchschnittskurs seit Weihnachten liege. Noch ist das Angebot nicht in trockenen Tüchern. Doch die Morpho-Aktie hebt ab. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosys übernehmen. Den Aktionären von Morphosys werde 68 Euro je Aktie geboten, ...

