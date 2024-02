Nach den Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag dürfte wohl auch der letzte Anleger den März als ersten Zinssenkungstermin der Fed von seinem Wunschzettel gestrichen haben. Fast doppelt so viele Stellen wie erwartet hat eine weiter rund laufende US-Wirtschaft im Januar geschaffen, und auch die Stundenlöhne stiegen mit 0,6 Prozent doppelt so stark wie von den Ökonomen prognostiziert. Deutlich und schnell sinkende Zinsen kann bei dem Boom am amerikanischen Arbeitsmarkt wohl keiner wirklich realistisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...