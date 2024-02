Die zurückgeschraubte Prognose sowie die Art und Weise der Kommunikation haben bei RWE zuletzt für einen deutlichen Dämpfer gesorgt. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Stifel sorgt am Dienstag für weiteren Verkaufsdruck. Derweil will sich RWE an der neuen Kraftwerksstrategie der Bundesregierung beteiligen.Der Konzern zeigt Interesse am Bau wasserstofffähiger Kraftwerke. "RWE plant, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen", erklärte das Unternehmen am Montag. Die kurzfristig vorgesehenen Ausschreibungen ...

