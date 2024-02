Mercedes-Benz bringt den neuen eSprinter jetzt auch in den USA in den Handel. Auf dem US-Markt startet der neue eSprinter zunächst als Kastenwagen mit der großen 113-kWh-Batterie zu Preisen ab 71.866 Dollar bzw. im Leasing ab 998 Dollar monatlich. In Europa ist das Modell ab 59.990 Euro netto erhältlich - allerdings mit dem kleinen 56-kWh-Akku. In der Mitteilung zum Marktstart in den USA und Kanada lässt sich Mercedes-Benz Vans noch offen, ob später ...

