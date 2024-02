Und zwar von 83 auf 86 Euro. Die Einstufung lautet weiterhin auf "Buy". Warum? Laut Studie der Berenberg Bank dürften sich im laufenden Jahr die Margen in der Automotive-Sparte verbessern, trotz der Inflation und des Drucks auf die Volumina. Das Reifengeschäft wiederum soll in 2024 stabil laufen. Wir schließen uns dem an! Kaufen!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



