Der Revolt WLAN-Mikroinverter SMI-800 verfügt über zwei MPPT-Laderegler zum Anschluss von zwei Photovoltaik-Modulen. Der Online-Händler Pearl bietet in seinem Shop den WLAN-Mikroinverter SMI-800 für Balkonkraftwerke von Revolt an. Mit dem SMI-800 kann man der Strom von zwei Solarmodulen mit jeweils bis zu 500 Watt in das Hausnetz oder ein einen Stromspeicher einspeisen. Der Modulwechselrichter verfügt über zwei MPPT-Laderegler. Er ist nach VDE-Normen und Anwendungsregeln geprüft und erfüllt damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...