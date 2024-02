Die BDT Media Automation GmbH (BDT) ist in 2023 in allen Bereichen stärker gewachsen als in der ambitionierten Planung vorgesehen. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen wird BDT in 2023 einen Konzernumsatz von rund 127,0 Mio. Euro erzielen, was einem Umsatzwachstum von 75 % gegenüber 2022 und einer Planerfüllung von 122 % entspricht. Dabei konnten laut BDT alle Geschäftsbereiche ihre jeweiligen Ziele übertreffen: Storage-Automation-Geschäft (Umsatzwachstum von +83 %) und Print Media Handling (Umsatzwachstum von +36 %). Die Auftragsentwicklung für ein neues Produkt läuft derzeit nach ...

