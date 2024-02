Der Batteriespeicher wird langfristig vom österreichischen Versorger Verbund vertrieben. Er kaufte das Projekt im Dezember 2023 von Kyon Energy, was mit dem Bau im kommenden Jahr beginnen will.Kyon Energy hat mehrere Projekte für große Batteriespeicher in der Pipeline, die in der kommenden Zeit realisiert werden sollen. Nun erhielt der Projektentwickler die Genehmigung für den Bau eines Großspeichers mit 50 Megawatt Leistung und 116 Megawattstunden Kapazität in Weißenthurm-Kettig, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Baubeginn sei nun für das kommende Jahr geplant. 2026 soll der Batteriespeicher ...

