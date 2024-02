Rubean hat einen beeindruckenden Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt und im Januar einen Rekordumsatz von über 340 TEUR erzielt, ein Drittel des Vorjahresumsatzes. Der Anstieg wird auf eine wachsende Nutzerbasis zurückgeführt, die durch die Beliebtheit der mobilen Zahlungslösung "PhonePOS" und des B2B-Angebots "GetPAYD" angetrieben wird. Obwohl keine konkrete Prognose für das Jahr 2024 abgegeben wurde, besteht aufgrund des robusten Nutzerwachstums und des skalierbaren Geschäftsmodells von Rubean Optimismus. Darüber hinaus stützt die Entwicklung im Januar bereits die Umsatzprognose von AlsterResearch von EUR 2 Mio. für das GJ24. Rubean expandiert aktiv mit dem Ziel, die Cash-Burn-Lücke zu schließen und bis zum Jahresende die monatliche Profitabilität zu erreichen, was nach Ansicht der Experten von AlsterResearch bis zum GJ25E zu einem insgesamt ausgeglichenen Cashflow führen sollte. Die operativen Fortschritte von Rubean veranlassen die Analysten, die Aktie von HOLD auf BUY hochzustufen, mit einem neuen Kursziel von EUR 8,50, was ein Aufwärtspotenzial von 30% bedeutet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





