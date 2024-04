Rubean verzeichnete in Q1'24 einen bemerkenswerten Umsatzanstieg um das Fünffache auf EUR 0,5 Mio., angetrieben durch Softwareeinführungen und neue Verträge mit Großkunden. Rubean konnte weiterhin wichtige neue Kunden gewinnen, darunter eine strategische Allianz mit Discover und einen transformativen Vertrag mit Global Payments Europe. Die Analysten von mwb research gehen davon aus, dass das Unternehmen in den nächsten 2-3 Jahren jährlich mehrere Millionen Euro an wiederkehrenden Umsätzen generieren wird. Auch bei der Verbesserung der Profitabilität hat Rubean Fortschritte gemacht. Kostensenkungsmaßnahmen führten zu Einsparungen von 10 % im Vergleich zu Q1 des Vorjahres. Insgesamt bekräftigte das Management seine Prognose für eine Verdoppelung des Umsatzes auf EUR 2,2-2,5 Mio. und rechnet mit einer saisonalen Schwäche in Q2, aber positiven Ergebnissen in Q3 und Q4 aufgrund der zunehmenden Dynamik der strategischen Allianzen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 12,00, was einem Aufwärtspotenzial von rund 100% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





