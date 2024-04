Nordex sieht erste Anzeichen für eine Belebung seines US-Geschäfts. Die Produktion im US-Werk wird schrittweise wieder hochgefahren, um die lokalen Produktionsanforderungen des Inflation Reduction Act zu erfüllen. Darüber hinaus soll ein neues Produkt speziell für den US-Markt eingeführt werden, und es wurde ein neuer CEO und COO für Nordamerika ernannt. Infolge des Inflationsbekämpfungsgesetzes wurde das Geschäft in den USA zwei Jahre lang stark eingeschränkt, und im Jahr '23 gab es keine Installationen und Aufträge. Nach den Rekordwerten der letzten Jahre in Europa (Auftragseingang Europa '23 +60% gg. Vj.; Q1 '24 +108%) könnte die Rückkehr der USA nun zu einer völlig anderen Dynamik im Gesamtauftragseingang führen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kauf-Empfehlung und bestätigen ihr Kursziel von EUR 22,00. Die Analysten von mwb research glauben, dass Nordex in '24 den Sprung in die langfristige Profitabilität schaffen wird, da sich die Vertragsbedingungen verbessern und die Auftragsdynamik hoch bleibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





