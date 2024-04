Die Swiss Estates AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, die trotz guter Ergebnisse durch einen langwierigen Rechtsstreit mit der Altra Foundation belastet wurden. Positiv ist jedoch, dass sich Swiss Estates nun endgültig von diesen Altlasten befreien konnte und sich künftig auf die wiederkehrenden Erträge und die positive Wachstumsdynamik des Schweizer Immobilienmarktes konzentrieren kann. Die Nettomieterträge stiegen im Geschäftsjahr 2023 um 4.4% und lagen damit leicht über den Erwartungen. Ein Neubauprojekt in Rüthi, St. Gallen (seit Ende 2023 zu 95% vermietet) wird ab 2024 für zusätzliche Dynamik sorgen. Der Net Asset Value (NAV) ist leicht um 3% gesunken, weshalb mwb research's Analysten ihre Schätzungen entsprechend anpassen. Daraus resultiert ein neues Kursziel von CHF 7.50 (alt: CHF 7.70), was zu einer Bestätigung der KAUFEN-Empfehlung führt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Swiss%20Estates%20AG





Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken