Formycon hat die vollständigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Das Unternehmen bekräftigte, dass es stark in seine Entwicklungspipeline investiert und dabei mehr in Eigenleistung geht. Dies wird zusätzliche Kosten mit sich bringen, die sich jedoch durch eine höhere Umsatzbeteiligung in der Zukunft auszahlen werden. Im Ausblick wird 2024 zwar durch erhöhte Investitionen in die Biosimilar-Pipeline geprägt werden, aber es wird auch ein Entscheidendes in Bezug auf die Kommerzialisierungspipeline (FYB202, FYB203) sein. Nach einem Hochlauf im Jahr 2025 sollten die Einnahmen aus der erwarteten Kommerzialisierung von FYB202 und FYB203 allmählich sichtbar werden. Aufgrund reduzierter Schätzungen, belastet durch höhere Kosten und Abschreibungen, reduziert mwb research das Kursziel auf EUR 81,00 (alt: EUR 91,00). Das Rating bleibt KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken