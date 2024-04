Die Aktie von Delivery Hero fährt wieder einmal Achterbahn. Gerüchte über den Markteintritt des aggressiven Konkurrenten Meituan in Saudi Arabien haben die Kursgewinne infolge der soliden Q1-Mitteilung zunichte gemacht. Meituan hat sich einen Namen gemacht, indem es dank einer aggressiven Marketing- und Content-Strategie einen beträchtlichen Marktanteil in Hongkong gewonnen hat, und es gibt Befürchtungen, dass ein harter Wettbewerb die führende Marktstellung von DH bedrohen könnte. Inzwischen wurde der Einstieg von Sachem Head Capital Management bestätigt. Zudem wurde der aktivistische Investor für einen Sitz im Aufsichtsrat von Delivery Hero vorgeschlagen. Wie die Analysten von mwb research in einem früheren Update betonten, hat Sachem eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value. mwb research behält die Schätzungen und das Kursziel von EUR 52,00 bei. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





