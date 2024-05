Die Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) hat ihre Ergebnisse für Q1 24 veröffentlicht. Der Umsatz wuchs um 5 % gegenüber dem Vorjahr, während sich die EBIT-Marge um 80 Basispunkte auf 2,5 % verbesserte. Diese Ergebnisse entsprachen den Erwartungen von mwb research und dem Konsens. Eine starke Margenerholung ist im GJ24 wahrscheinlich, da bessere Konditionen in neuen Verträgen vereinbart werden und der Bestand an alten, niedrigpreisigen Aufträgen nun voraussichtlich in Q2 24 vollständig abgebaut ist. Infolgedessen erwarten die Analysten von mwb research eine Verbesserung der EBIT-Marge von 3,7% im GJ23 auf über 6% im GJ24. Der Auftragseingang sei im Jahresvergleich um 42% gesunken, aber ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6 deute immer noch auf Wachstum hin, was auch durch einen Auftragsbestand von EUR 1,05 Mrd. unterstützt werde. Aufgrund der sich erholenden Margen, des starken Auftragsbestands und der Wachstumsaussichten durch den Übergang zu erneuerbaren Energien in Deutschland bestätigt mwb research die Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel auf EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken